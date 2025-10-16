Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά της Πρέβεζας
Στο σημείο σπεύδουν πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη
Σήμα για μηχανική βλάβη εξέπεμψε σκάφος, με σημαία Γερμανίας, που βρίσκεται ανοιχτά της Πρέβεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος, που βρίσκεται 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Πρέβεζας, έχει πέντε επιβάτες.
Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα.
