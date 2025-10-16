ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Πρέβεζα

Ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά της Πρέβεζας

Στο σημείο σπεύδουν πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη

Ακυβέρνητο σκάφος με πέντε επιβαίνοντες ανοιχτά της Πρέβεζας
Σήμα για μηχανική βλάβη εξέπεμψε σκάφος, με σημαία Γερμανίας, που βρίσκεται ανοιχτά της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος, που βρίσκεται 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Πρέβεζας, έχει πέντε επιβάτες.

Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα.


