Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στα Προπύλαια.
Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.
Λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου.
Οι διαδηλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούν φοιτητές και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.
Λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου.
Οι διαδηλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούν φοιτητές και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα