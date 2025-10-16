Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου

Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Λίνα Κεκέση
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στα Προπύλαια.

Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.

Λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Έκλεισε η Πανεπιστημίου - Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο (1)


Οι διαδηλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούν φοιτητές και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Έκλεισε η Πανεπιστημίου - Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστές Σταδίου και Πανεπιστημίου


Λίνα Κεκέση
