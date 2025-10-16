Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Ευρυτανία Τροχαίο

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ενα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, μετά την Αγία Τριάδα.

Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έφυγε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια.
Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος


Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δε χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30’ πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον έτερο επιβάτη ηλικίας περίπου 75 ετών.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.


Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης