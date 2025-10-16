Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος
Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια
Ενα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, μετά την Αγία Τριάδα.
Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έφυγε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.
Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δε χρειάστηκε να επέμβει.
Λίγο μετά τις 09:30’ πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον έτερο επιβάτη ηλικίας περίπου 75 ετών.
Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.
