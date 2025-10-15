Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Παραδόθηκε ο άνδρας στο Κρυονέρι που απειλούσε να αυτοκτονήσει
Παραδόθηκε ο άνδρας στο Κρυονέρι που απειλούσε να αυτοκτονήσει
Στην κατοικία βρέθηκε καραμπίνα
Άνδρας στο Κρυονέρι, στην οδό Ελπίδος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, απειλούσε να αυτοκτονήσει το βράδυ της Τετάρτης.
Μετά τις 21:00 παραδόθηκε στις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει ψυχιατρική εξέταση.
Στην κατοικία βρέθηκε μια καραμπίνα.
Μετά τις 21:00 παραδόθηκε στις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει ψυχιατρική εξέταση.
Στην κατοικία βρέθηκε μια καραμπίνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα