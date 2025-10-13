Βόλος: Ανήλικοι σκόρπισαν τον τρόμο με κλεμμένο SUV
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον Βόλο, όταν τρεις ανήλικοι – δύο εκ των οποίων ρομά – διέφυγαν από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων και έκλεψαν SUV από την περιοχή των Αλυκών. Στη συνέχεια, ακολούθησε καταδίωξη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και την Αστυνομία, η οποία κατέληξε σε σύγκρουση του οχήματος με δέντρο.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες, τους καταδίωξε πεζός. Ωστόσο, γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί προληπτικά στο Νοσοκομείο.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν επιτόπου έναν από τους ανήλικους. Οι άλλοι  δύο δράστες, ηλικίας 16 και 18 ετών, κατάφεραν προσωρινά να διαφύγουν, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εκ νέου στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, απ’ όπου είχαν δραπετεύσει.


