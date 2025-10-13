Αντιγριπικό και εμβόλιο Covid: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν φέτος – Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
Αντιγριπικό και εμβόλιο Covid: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν φέτος – Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία παρατίθενται λεπτομέρειες και οδηγίες προς τους γονείς, σχετικά με το ποια εμβόλια πρέπει να προγραμματίσουν για τα παιδιά τους - Ενημερωθείτε
Την επικαιροποιημένη μορφή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την περίοδο 2025–2026 δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας στους γονείς να ελέγξουν το βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού τους και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο, με στόχο να προγραμματίσουν τις επόμενες δόσεις των απαραίτητων εμβολίων.
Δύο από τα εμβόλια που απασχολούν περισσότερο τους γονείς είναι το αντιγριπικό, καθώς και αυτό κατά της COVID-19. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών και σε μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά τον χρόνο και κυρίως την περίοδο πριν από την έξαρση της γρίπης, συνήθως από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να προλάβει η ανοσολογική απόκριση την περίοδο υψηλής διασποράς. Παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή είχαν στο παρελθόν λάβει μόνο μία δόση χρειάζονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.
