Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρία άτομα που χάθηκαν στο Βένετο Μαγνησίας
Οι άνθρωποι που χάθηκαν έχουν επικοινωνία με τις αρχές
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή του Βένετου Μαγνησίας, έπειτα από κλήση για τρία άτομα που έχασαν τον προσανατολισμό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι που χάθηκαν έχουν επικοινωνία με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προκειμένου να τους οδηγήσουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.
Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία.
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
