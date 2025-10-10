Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρία άτομα που χάθηκαν στο Βένετο Μαγνησίας
ΕΛΛΑΔΑ
Μαγνησία Πυροσβεστική

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρία άτομα που χάθηκαν στο Βένετο Μαγνησίας

Οι άνθρωποι που χάθηκαν έχουν επικοινωνία με τις αρχές

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρία άτομα που χάθηκαν στο Βένετο Μαγνησίας
Πάνος Γαρουφαλιάς
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή του Βένετου Μαγνησίας, έπειτα από κλήση για τρία άτομα που έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι που χάθηκαν έχουν επικοινωνία με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προκειμένου να τους οδηγήσουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο

Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Πάνος Γαρουφαλιάς

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης