Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Κάθειρξη 7 ετών σε 39χρονο για παιδική πορνογραφία στη Θεσσαλονίκη - Κατείχε πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο
Κάθειρξη 7 ετών σε 39χρονο για παιδική πορνογραφία στη Θεσσαλονίκη - Κατείχε πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» με πρόθεση το επίμαχο υλικό από το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο
Ποινή κάθειρξης επτά ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 39χρονο που κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2024 που αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πράξη που κατηγορείται ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Δεδομένου ότι δε του χορηγήθηκε ανασταλτικό στην έφεση, ο 39χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.
Η σύλληψή του έγινε αφού προηγήθηκε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Όπως διαπιστώθηκε είχε στην κατοχή του χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζαν ανήλικους (κάτω των 15 ετών).
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο διακομιστή (cloud) συνολικά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, ενώ σε εξωτερικό σκληρό δίσκο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 ακόμα σχετικά αρχεία.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» με πρόθεση το επίμαχο υλικό από το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), όπου πραγματοποιούσε αναζητήσεις λόγω της ενασχόλησής του ως μηχανικός με ζητήματα ασφαλείας του Κυβερνοχώρου. Ωστόσο, η πρόθεση του ήταν να απομονώσει το κακόβουλο υλικό και όχι να διατηρήσει ή να μοιράσει τα αρχεία σε τρίτους, όπως υποστήριξε.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2024 που αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την πράξη που κατηγορείται ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Δεδομένου ότι δε του χορηγήθηκε ανασταλτικό στην έφεση, ο 39χρονος επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.
Η σύλληψή του έγινε αφού προηγήθηκε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Όπως διαπιστώθηκε είχε στην κατοχή του χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζαν ανήλικους (κάτω των 15 ετών).
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένα σε απομακρυσμένο διακομιστή (cloud) συνολικά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, ενώ σε εξωτερικό σκληρό δίσκο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 ακόμα σχετικά αρχεία.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «κατεβάσει» με πρόθεση το επίμαχο υλικό από το λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), όπου πραγματοποιούσε αναζητήσεις λόγω της ενασχόλησής του ως μηχανικός με ζητήματα ασφαλείας του Κυβερνοχώρου. Ωστόσο, η πρόθεση του ήταν να απομονώσει το κακόβουλο υλικό και όχι να διατηρήσει ή να μοιράσει τα αρχεία σε τρίτους, όπως υποστήριξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα