Προφυλακιστέος ο 41χρονος ενοικιαστής του θερμοκηπίου με τα 1.100 δενδρύλλια κάνναβης στη Μεσαρά
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία μέσα σε θερμοκήπιο, εκριζώνοντας δενδρύλλια ύψους έως και τριών μέτρων
Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα ο 41χρονος άνδρας που φέρεται να είχε μισθώσει το θερμοκήπιο όπου εντοπίστηκε μία τεράστια φυτεία κάνναβης στη Μεσαρά, με περισσότερα από 1.100 δενδρύλλια να έχουν κατασχεθεί από την Αστυνομία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου από κλιμάκιο του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Μεσαράς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία μέσα σε θερμοκήπιο, εκριζώνοντας δενδρύλλια ύψους έως και τριών μέτρων. Κατά την ίδια επιχείρηση, εντός του χώρου βρέθηκε και 1,5 κιλό αποξηραμένης κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.
Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, προσωρινά κρατούμενος βρίσκεται και ο 51χρονος ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Στην απολογία του τις προηγούμενες ημέρες υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των παράνομων ενεργειών του ενοικιαστή, επιμένοντας στην αθωότητά του.
