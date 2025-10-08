«Κάποιος άφησε μια σακούλα στην είσοδο και μετά από 3' ακούστηκε η έκρηξη», λέει ο ιδιοκτήτης της ντίσκο Jacky O
«Κάποιος άφησε μια σακούλα στην είσοδο και μετά από 3' ακούστηκε η έκρηξη», λέει ο ιδιοκτήτης της ντίσκο Jacky O

Οι αστυνομικοί ψάχνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας - Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τέσσερα άτομα τα οποία ελάχιστα λεπτά πριν από την έκρηξη πέρασαν μπροστά από το μαγαζί

Κώστας Στάμου
Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει σήμερα η οδός Μιχαλακοπούλου μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ έξω από τη θρυλική disco, Jacky O, από την οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου καθώς και σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών περισυνέλεξε τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πώς οι βομβιστές χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος.

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (4)

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (2)


Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν τον ή τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τέσσερα άτομα τα οποία ελάχιστα λεπτά πριν από την έκρηξη πέρασαν μπροστά από την disco και πέταξαν κάτι με έναν εκκωφαντικό θόρυβο να ακολουθεί.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της Jacky O περιγράφει ως δράστη ένα άτομο ο οποίος άφησε μια σακούλα στην είσοδο του μαγαζιού και εξαφανίστηκε με τα πόδια.

«Γύρω στις 10 μας είπαν ότι πέρασε από την Μιχαλακοπούλου ένας άνδρας και άφησε μια χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα του μαγαζιού που μάλλον μέσα ήταν η βόμβα. Μετά από 3 λεπτά έσκασε και αυτός έφυγε προς Χίλτον πεζός.

Τόσους μήνες δε μας έχει ενοχλήσει κανείς ούτε είχαμε διαφορές με κάποιον. Το μαγαζί λειτουργεί Σαββατοκύριακο αλλά θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί κάποιος από τα γύρω μαγαζιά», λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

