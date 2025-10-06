Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Τέμπη

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Είχαν μία σύντομη συνομιλία μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας του.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, θέλοντας με την παρουσία του να εκφράσει συμπαράσταση στον πατέρα που θρηνεί το παιδί του.


Ο Πάνος Ρούτσι, εμφανώς εξαντλημένος, σηκώθηκε με τη βοήθεια των υποστηρικτών του για να χαιρετήσει τον Αρχιεπίσκοπο, με τον οποίο αντάλλαξαν λίγα λόγια σε χαμηλούς τόνους.

