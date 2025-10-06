Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Είχαν μία σύντομη συνομιλία μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας του.
«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, θέλοντας με την παρουσία του να εκφράσει συμπαράσταση στον πατέρα που θρηνεί το παιδί του.
Ο Πάνος Ρούτσι, εμφανώς εξαντλημένος, σηκώθηκε με τη βοήθεια των υποστηρικτών του για να χαιρετήσει τον Αρχιεπίσκοπο, με τον οποίο αντάλλαξαν λίγα λόγια σε χαμηλούς τόνους.
«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, θέλοντας με την παρουσία του να εκφράσει συμπαράσταση στον πατέρα που θρηνεί το παιδί του.
Ο Πάνος Ρούτσι, εμφανώς εξαντλημένος, σηκώθηκε με τη βοήθεια των υποστηρικτών του για να χαιρετήσει τον Αρχιεπίσκοπο, με τον οποίο αντάλλαξαν λίγα λόγια σε χαμηλούς τόνους.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα