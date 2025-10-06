Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κολοκυνθούς από το ύψος της οδού Αχιλλέως, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
