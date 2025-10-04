Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Δύο θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοια που κατέπλευσαν σε ελληνικά λιμάνια
Έρευνες από τις Λιμενικές Αρχές Πειραιά και Κέρκυρας – Παραγγελίες για νεκροψίες-νεκροτομές
Δύο περιστατικά θανάτων επιβατών σημειώθηκαν σε κρουαζιερόπλοια που έδεσαν στα λιμάνια του Πειραιά και της Κέρκυρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων λιμενικών και ιατρικών υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκλιπόντες ήταν υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχουν παραγγελθεί νεκροψίες-νεκροτομές για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Λιμενικό:
Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ειδοποιήθηκε ότι 77χρονος αλλοδαπός επιβάτης, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Βερμούδων, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά.
Στο σημείο έσπευσαν οι ιατροί του πλοίου, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
Τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο νησί προερχόμενο από το Κουσάντασι Τουρκίας, ότι ένας 61χρονος επιβάτης, επίσης υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, απεβίωσε κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου στο τουρκικό λιμάνι στις 1 Οκτωβρίου 2025.
Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας έχει αναλάβει την προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του νησιού.
