Δύο συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Πέλλα - Προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Εξαπάτηση Απάτη Ηλικιωμένοι κοσμήματα

Δύο συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Πέλλα - Προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ

Ένας από τους δύο συλληφθέντες,  ηλικίας  23 ετών,  είχε συλληφθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για παρόμοια υπόθεση

Δύο συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Πέλλα - Προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο ανδρών, που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων, προχώρησαν του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο voria.gr, πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με θύματα δύο 71χρονες σε δύο περιοχές, στη Σκύδρα και στην Κρύα Βρύση.

Ο 23χρονος, μαζί με τον 36χρονο συνεργό του, τηλεφώνησαν στα θύματα προσποιούμενοι τον λογιστή και ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει να καταγραφούν και θα έρθει συνεργάτης τους να τα παραλάβει, δήθεν για να τα φωτογραφήσει.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τις ηλικιωμένες κοσμήματα συνολικής αξίας 7.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 23χρονος που εμπλέκεται στις δύο αυτές υποθέσεις είχε συλληφθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για παρόμοια υπόθεση.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.


Ειδήσεις σήμερα:

Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης

Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης