Δύο συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Πέλλα - Προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ
Ένας από τους δύο συλληφθέντες, ηλικίας 23 ετών, είχε συλληφθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για παρόμοια υπόθεση
Στη σύλληψη δύο ανδρών, που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων, προχώρησαν του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο voria.gr, πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με θύματα δύο 71χρονες σε δύο περιοχές, στη Σκύδρα και στην Κρύα Βρύση.
Ο 23χρονος, μαζί με τον 36χρονο συνεργό του, τηλεφώνησαν στα θύματα προσποιούμενοι τον λογιστή και ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει να καταγραφούν και θα έρθει συνεργάτης τους να τα παραλάβει, δήθεν για να τα φωτογραφήσει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τις ηλικιωμένες κοσμήματα συνολικής αξίας 7.500 ευρώ.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 23χρονος που εμπλέκεται στις δύο αυτές υποθέσεις είχε συλληφθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου για παρόμοια υπόθεση.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.
