Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο της εγκύου στην Άρτα - Σοβαρές παραλείψεις καταγγέλλει η οικογένεια
Η δικηγόρος της οικογένειας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα την εκταφή της σορού
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια ξεκίνησε η Εισαγγελία Άρτας, μετά τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τόνισε την ανάγκη διερεύνησης για το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε γιατρός κατά την εισαγωγή της και ότι η αντιβίωση δόθηκε με τηλεφωνικές οδηγίες. Όπως υποστηρίζουν, η 28χρονη είχε λάβει το ίδιο σκεύασμα λίγους μήνες νωρίτερα χωρίς να εμφανίσει αλλεργική αντίδραση.
Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα την εκταφή της σορού ώστε να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικός έλεγχος. Όπως υπογράμμισε, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου».
Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης ου νοσοκομείου, λέγοντας πως δεν ζήτησαν την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για την χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε δια τηλεφώνου στην νοσηλεύτρια γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης τη 28χρονης. Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό, χαρακτηρίζοντας το πιστοποπιητικό θανάτου ελλειπές.
