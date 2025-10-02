Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει το πλοίο «Παύλος Φύσσας» της ελληνικής αποστολής προς τη Γάζα
Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει το πλοίο «Παύλος Φύσσας» της ελληνικής αποστολής προς τη Γάζα
«Αν με ακούτε, σηκώστε τα χέρια ψηλά», ακούγεται να λέει μέλος του ισραηλινού στρατού
Βίντεο από τη στιγμή που το πλοίο της ελληνικής αποστολής προς τη Γάζα, «Παύλος Φύσσας» αναχαιτίστηκε από τον ισραηλινό στρατό έδωσε στη δημοσιότητα o οργανισμός March to Gaza Greece.
«Αν με ακούτε, σηκώστε τα χέρια ψηλά», ακούγεται να λέει μέλος του ισραηλινού στρατού στα άτομα που βρίσκονταν εντός του πλοίου - το οποίο συμμετείχε στην προσπάθεια να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας - μαζί με ακόμα 44 πλοία.
«Σαν πειρατές μες τη νύχτα, απειλούν το πλήρωμα λίγο πριν την έφοδο και την απαγωγή των μελών της αποστολής. Η χθεσινή νύχτα δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι κάνει το κράτος του Ισραήλ. Καμία αμφιβολία ότι ένα κράτος που είναι εκτός διεθνούς δικαίου και που αντιμετωπίζει με αυτό τον τρόπο μια ειρηνική αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας, δεν μπορεί να αποτελεί "στρατηγικό σύμμαχο" της Ελλάδας», αναφέρει το March to Gaza Greece στο Facebook.
Στην ίδια ανάρτηση, ο οργανισμός καλεί σε κινητοποίηση σήμερα στις 18.30 στο πάρκο Ελευθερίας, αλλά και σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Αποκλειστικά πλάνα από την αναχαίτιση του πλοίου «Παύλος Φύσσας» από τον ισραηλινό στρατό
- Σαν πειρατές μες τη νύχτα, απειλούν το πλήρωμα λίγο πριν την έφοδο και την απαγωγή των μελών της αποστολής.
-Η χθεσινή νύχτα δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι κάνει το κράτος του Ισραήλ. Καμία αμφιβολία ότι ένα κράτος που είναι εκτός διεθνούς δικαίου και που αντιμετωπίζει με αυτό τον τρόπο μια ειρηνική αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας, δεν μπορεί να αποτελεί «στρατηγικό σύμμαχο» της Ελλάδας.
- Ντροπή για την ελληνική κυβέρνηση που μπροστά σε αυτά τα γεγονότα κλείνει τα μάτια, σιωπά και ουσιαστικά νομιμοποιεί την ισραηλινή πειρατεία.
Υπάρχει άλλος δρόμος για τις κοινωνίες. Ο δρόμος του αγώνα και της διαρκούς αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.
Προχωράμε σήμερα με την κινητοποίηση, 18.30 στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας».
