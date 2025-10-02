Μενίδι: Πλημμύρισε η λεωφόρος Καραμανλή - Προβλήματα στην κυκλοφορία

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί σήμερα, Τετάρτη (2/10), σε πολλές περιοχές της Αθήνας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η λεωφόρος Καραμανλή στο Μενίδι μετατράπηκε σε ποτάμι, καθώς έπεσε υπερβολική ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να προκληθεί κυκλοφοριακό χάος.

Δείτε βίντεο:

Πλημμύρα στη Λεωφόρο Καραμανλή στο Μενίδι

Πλημμύρα στη Λεωφόρο Καραμανλή στο Μενίδι (1)

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, υπό τον φόβο ακινητοποίησης των οχημάτων ή πρόκλησης ατυχημάτων.

