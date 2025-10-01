Ξεκίνησε η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες: 112 για Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και την Αττική

Το βράδυ της Τετάρτης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας που τους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, την Πέμπτη, καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς επίσης και στην Αττική. Βροχές θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το μεσημέρι της Παρασκευής.



Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού προκαλείται από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής, «φτάνουν» και στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα. Έντονα τα φαινόμενα θα είναι και στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

Η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δουν πιο έντονα φαινόμενα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.





Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι