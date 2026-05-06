Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών στη Ρόδο, δράστες 2 ανήλικοι ηλικίας 12 και 14 ετών
Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπών στη Ρόδο, δράστες 2 ανήλικοι ηλικίας 12 και 14 ετών
Παράλληλα, κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δίωξης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη και σε βάρος των γονέων τους
Τέσσερις περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, με τις αρχές να ταυτοποιούν ως δράστες δύο ανήλικους ηλικίας 12 και 14 ετών.
Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, προέβαιναν σε διαρρήξεις επιχειρήσεων και καταστημάτων στην περιοχή.
Παράλληλα, κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δίωξης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη και σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν με την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, προέβαιναν σε διαρρήξεις επιχειρήσεων και καταστημάτων στην περιοχή.
Παράλληλα, κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δίωξης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη και σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν με την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα