Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα: «Είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο Ορμούζ» λέει ο Μακρόν
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Γαλλία και την Βρετανία για την προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο γαλλικός στρατός.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε πως η γαλλική κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της «είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ» και πρόσθεσε πως «το ζήτημα των Στενών πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

Παράλληλα, το υπουργείο των Ένοπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι το αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν διέπλευσε σήμερα το κανάλι του Σουέζ ακολουθώντας πορεία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ και μπορεί να παραμείνει στην Θάλασσα για διάστημα μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών.
