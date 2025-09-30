Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Χίος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 14χρονο
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν και γονείς των ανηλίκων δραστών, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 15 ετών, οι οποίοι φέρεται να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν έναν 14χρονο, προχώρησε τη Δευτέρα (29/9) στη Χίο η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι δράστες επιτέθηκαν το βράδυ της Κυριακής (28/9) στον 14χρονο τραυματίζοντάς τον στο έντερο. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν και γονείς των ανηλίκων δραστών, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.
