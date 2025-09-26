Εκδήλωση ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο Southwest της Κίνας για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής σινοελληνικής συνεργασίας

Κλείσιμο

Το Πανεπιστήμιο Southwest της Κίνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιου Αθηνών και το ΚΕΛΚΙΠ - Κέντρο Κινεζικού και Ελληνικού Πολιτισμού πραγματοποίησαν την εκδήλωση «Κοιτάζοντας την Κίνα μέσα από το Τσονγκίνγκ: Έκθεση και Προβολή Ντοκιμαντέρ (“Looking China · Youth Film Project” Outstanding Works Screening & “Study in Chongqing” Event) στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής στου Ζωγράφου.Με στόχο την προώθηση της ακαδημαϊκής Σινοελληνικής συνεργασίας, έγιναν προβολές ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, που παράχθηκαν στην πόλη της Τσονγκίνγκ της Κίνας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ψηφιακών τεχνών και Κινηματογράφου στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος κινηματογράφου Looking China.Η πόλη της Τσονγκίνγκ (Chungking) είναι ιστορική πόλη της νοτιοδυτική Κίνας και αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πολυπληθή Δήμο στον κόσμο.Τα τελευταία δύο χρόνια, υπό τον συντονισμό του ΕΛΚΙΠ-Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού δύο ομάδες Ελλήνων σκηνοθετών επισκέφθηκαν την Τσονγκίνγκ και σε συνεργασία με επιβλέποντες καθηγητές και παραγωγούς, παρήγαγαν αξιοσημείωτα ντοκιμαντέρ για τον κινέζικο σύγχρονο πολιτισμό.Η ελληνική αποστολή του προγράμματος Looking China το 2025 στην πόλη Τσονγκίνγκ οργανώθηκε από το Τμήμα Ψηφιακών τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστημίου Αθηνών υπό την γενική εποπτεία του καθηγητή του Τμήματος Δημήτρη Δελληνικόλα με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών και ερευνητών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου. Στην κινηματογραφική παραγωγή στην Τσονγκίνγκ, που οργάνωσε το Τμήμα Ψηφιακών τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ συμμετείχαν επίσης σκηνοθέτες και φοιτητές από διεθνή πανεπιστήμια όπως της Τσεχίας, της Ινδίας, της Σουηδίας και της Τουρκίας.Στην εκδήλωση προβλήθηκαν τα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του φοιτητή Κωνσταντίνου Ποταμιάνου με θέμα την ιστορία του θεάτρου σκιών, κάνοντας έναν παραλληλισμό μεταξύ Ελλάδας και Κίνας καθώς και της φοιτήτριας Νεφέλης Στεργίου, με θέμα τη καλλιτεχνική μικρογλυπτική (microcarving). Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε επίσης έκθεση ενώ πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με Κινέζους και Έλληνες φοιτητές του πανεπιστημίου Southwest όπως και εισήγηση στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστήμιο Southwest της Τσονγκίνγκ στην Κίνας, που αφορούν στους Έλληνες φοιτητές.Το «Looking China» είναι ένα αναγνωρισμένου κύρους εξειδικευμένο πρόγραμμα κινηματογράφου για διεθνείς φοιτητές, που διοργανώνεται από την Ακαδημία Διεθνούς Επικοινωνίας Κινεζικού Πολιτισμού (AICCC) και το Πανεπιστήμιο Πεκίνου.Το «Looking China» φιλοξενεί φοιτητές από το εξωτερικό από περίπου 20 χώρες σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Κίνα με σκοπό την παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που παρουσιάζουν την Κίνα μέσα από το πρίσμα των διεθνών νέων κινηματογραφιστών Οι φοιτητές επωφελούνται από μια περιήγηση με τα σημαντικότερα πολιτιστικά αξιοθέατα, τελετές και συντροφιά με άλλους συμμετέχοντες από πολλά έθνη.Το δομημένο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων, υποστηριζόμενο από εγκαταστάσεις και οπτικοακουστικό εξοπλισμό και συνεργάτες παραγωγούς από την Κίνα, και ολοκληρώνεται με μια προβολή ταινιών σε Φεστιβάλ που πραγματοποιείται σε ένα από τα αξιοσημείωτα αστικά πανεπιστήμια της Κίνας.Το ΚΕΛΚΙΠ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με μέλη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα, ιδρύθηκε και αντίστοιχο κινεζικό Κέντρο Αρχαίου Κινεζικού και Ελληνικού Πολιτισμού με μέλη τα Πανεπιστήμια Southwest (Chongqing), Renmin (Πεκίνο), Sichuan (Chengdu) και Shandong (Jinan).