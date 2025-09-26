Οδηγοί ήρθαν στα χέρια στη Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα σε φανάρι - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη διασταύρωση της Χαλκηδόνας, εκεί που η οδός Αχαρνών τέμνεται με τον δρόμο που έρχεται από την Εθνική οδό