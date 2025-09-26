Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Οδηγοί ήρθαν στα χέρια στη Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα σε φανάρι - Δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη διασταύρωση της Χαλκηδόνας, εκεί που η οδός Αχαρνών τέμνεται με τον δρόμο που έρχεται από την Εθνική οδό
Στα χέρια ήρθαν την Πέμπτη δύο οδηγοί στην περιοχή της Χαλκηδόνας με αφορμή την προτεραιότητα στο φανάρι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ που μετέδωσε πλάνα από κάμερα ασφαλείας, το περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη διασταύρωση της Χαλκηδόνας, εκεί που η οδός Αχαρνών τέμνεται με τον δρόμο που έρχεται από την Εθνική οδό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφού πέρασαν το φανάρι οι δύο οδηγοί έδωσαν... ραντεβού στο πεζοδρόμιο για να λύσουν τις διαφορές τους.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής οι δύο άνδρες έπεσαν και στο έδαφος.
Τέλος στον καβγά έβαλε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έξω από την οποία σημειώθηκε η συμπλοκή, αφού, όπως είπε, πρώτα διαπίστωσε ότι οι δύο άνδρες δεν έφεραν κάποιο μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο από το οποίο θα μπορούσε να κινδυνεύσει ο ίδιος.
