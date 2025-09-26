Στο νοσοκομείο 12χρονος στην Κρήτη μετά από καβγά στο σχολείο με συμμαθητή του
Σχολείο Κρήτη Γυμνάσιο

Στο νοσοκομείο 12χρονος στην Κρήτη μετά από καβγά στο σχολείο με συμμαθητή του

13 ετών  ο μαθητής με τον οποίο καυγάδισε - Τιμωρήθηκε με διήμερη αποβολή

Στο νοσοκομείο 12χρονος στην Κρήτη μετά από καβγά στο σχολείο με συμμαθητή του
Συμπλοκή με γροθιές και μπουνιές που κατέληξε με έναν 12χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με χτύπημα στο μάτι, σημειώθηκε την Πέμπτη σε Γυμνάσιο του δήμου Μίωνα Πεδιάδος στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος με πρωταγωνιστές δύο συμμαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αγόρια, που μέχρι πρόσφατα ήταν φίλοι, διαφώνησαν για ασήμαντο λόγο και αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ξύλο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, παρουσιάζοντας οίδημα. Αμέσως μεταφέρθηκε από τον διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, τα τραύματα ήταν επιπόλαια, και το παιδί, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, επέστρεψε στο σπίτι του αυθημερόν.

Ο 13χρονος συμμαθητής του, που συμμετείχε στη συμπλοκή, έλαβε διήμερη αποβολή.

Ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό και απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο παιδί.

