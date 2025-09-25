Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη
Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη
Προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο
Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί έξω από πολυκατοικία.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην οδό Χαλκοκονδύλη, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στην είσοδο διώροφης πολυκατοικίας.
Ως αποτέλεσμα προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο.
Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.
