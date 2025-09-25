Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλιούπολη Πυροβολισμοί

Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο

Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη
Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί έξω από πολυκατοικία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην οδό Χαλκοκονδύλη, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στην είσοδο διώροφης πολυκατοικίας. 

Ως αποτέλεσμα προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο. 

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.


Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης