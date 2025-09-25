Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Μαφία στην Κρήτη: Έφοδος στο σπίτι και το γραφείο δικηγόρου των προφυλακισμένων μελών της
Ο δικηγόρος κατηγορείται για κακουργήματα και απολογείται την Παρασκευή - Έρευνα από αστυνομικούς και στο σπίτι του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη μαφία της Κρήτης με στόχο να ταυτοποιηθούν μέλη της και σε άλλες αξιόποινες πράξεις που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
Στο πλαίσιο αυτό τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε διπλή επιχείρηση με στόχο δικηγόρο προφυλακισμένων μελών της κρητικής μαφίας αλλά και τον Αρxιμανδρίτη Μελχισεδέκ, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Αρχικά έγινε έρευνα στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και εγγράφων.
Ακολούθησε χθες, Τετάρτη, παρόμοια έρευνα στο σπίτι του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στην περιοχή του Πλατανιά, από το οποίο ελήφθησαν επίσης πλήθος ψηφιακών στοιχείων.
