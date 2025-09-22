Νέο ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα στον τουρισμό - Με φόρα μπαίνει και ο Οκτώβριος
Νέο ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα στον τουρισμό - Με φόρα μπαίνει και ο Οκτώβριος
Τον Οκτώβριο οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις, αυξημένες κατά 5,3% - Στα 12,2 δισ. ευρώ οι εισπράξεις του 7μήνου, 1,35 δισ. περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Από… αέρος έρχονται τα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό μέσα στο φθινόπωρο, με τον Οκτώβριο να προμηνύεται καλύτερος από τον περυσινό, χρονιά κατά την οποία ο κλάδος κέρδισε για πρώτη φορά ουσιαστικά τη μάχη επιμήκυνσης στα άκρα της σεζόν και εκτός της αιχμής της τουριστικής περιόδου. Tην ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις οδεύουν φέτος και με τη... βούλα της Τραπέζης της Ελλάδος προς νέο ρεκόρ όπως προκύπτει από τα νούμερα του Ιουλίου.
Ο πλέον κρίσιμος μήνας της θερινής σεζόν μαζί με τον Αύγουστο, ο Ιούλιος, κατέγραψε φέτος -και παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα των τουριστικών φορέων στους προορισμούς ανά την Ελλάδα ότι το καλοκαίρι του 2025 ήταν χαμηλότερο σε επιδόσεις έναντι των αρχικών προσδοκιών- ιστορικό υψηλό, με εντυπωσιακό διψήφιο ποσοστό αύξησης σε επίπεδο εσόδων, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 4,5 δισ. ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων, από το επίσης ιστορικό υψηλό των 3,93 δισ. του Ιουλίου του 2024.
Οι υψηλές επιδόσεις στην καρδιά του καλοκαιριού οδήγησαν τελικά σε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό, αυτό των 12,2 δισ. ευρώ συνολικών εισπράξεων για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2025, από τα 10,83 δισ. του περσινού επταμήνου. Επιπλέον, από τα επίσημα νούμερα και την ψαλίδα μεταξύ αφίξεων-εισπράξεων προκύπτει και η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι φέτος. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς φέτος κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15%, ενώ σε επίπεδο επταμήνου, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%. Τα αναλυτικότερα στοιχεία ανά χώρα πρόκειται να ανακοινωθούν από την ΤτΕ την ερχόμενη Δευτέρα.
Οι θετικές επιδόσεις του καλοκαιριού φαίνεται, με βάση τα πρώτα νούμερα, ότι θα συνεχιστούν και μέσα στο φθινόπωρο, αφού η τάση του 2024, αυτή της επιμήκυνσης στο τέλος της θερινής περιόδου, διατηρείται και το 2025, πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπόψη μία ακόμη πρωτιά τον φετινό Οκτώβριο. Για πρώτη φορά φέτος, για τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει πάνω από το όριο των 3 εκατομμυρίων προσφερόμενων θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις, στο +5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, αύξηση υψηλότερη σε μηνιαία βάση ακόμη και από το τετράμηνο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το μεγάλο ζητούμενο, να παγιωθεί δηλαδή η τάση των υψηλότερων επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού στα άκρα της σεζόν, κατά τους λεγόμενους δηλαδή «shoulder months», τους μήνες δηλαδή εκτός της κύριας θερινής τουριστικής περιόδου.
Στη θετική ζήτηση που συνεχίζει αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τις επιδόσεις της εταιρείας, και ο πρόεδρος του ομίλου Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, με τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική μάλιστα να δίνει το στίγμα και για το επόμενο διάστημα έως το τέλος της χρονιάς: «Η εταιρεία αυξάνει κατά 9% τις διαθέσιμες θέσεις του δικτύου της το δ’ τρίμηνο φέτος έναντι της αύξησης του 3% στο γ’ τρίμηνο της υψηλής εποχικότητας. Προχωράμε σε μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, κάτι που συμβαίνει σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέπουμε σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν και θετική ζήτηση παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως φάνηκε και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων στις αρχές του καλοκαιριού στις συνδέσεις με Ισραήλ και άλλες γειτονικές αγορές. Η θετική ζήτηση αφορά και το ελληνικό κοινό που έχει επιστρέψει και πλέον ταξιδεύει σαφώς περισσότερο».
«Δίνουμε κίνητρα και στηρίζουμε τις αεροπορικές ώστε να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θερινές συνδέσεις και τον χειμώνα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, υπάρχει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι και στο πλαίσιο αυτό έρχεται και η πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2025 σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό», δήλωσε επίσης στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας προ ημερών ο διευθύνων σύμβουλός του, Γιάννης Παράσχης, πρόεδρος επίσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας συνεχίζει σταθερά την πορεία ανόδου των τελευταίων ετών, που αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη άνοιξη του τουρισμού της Αθήνας, για την οποία, πάντως, έχουν φουντώσει οι φωνές και τα… καμπανάκια από ξενοδόχους και λοιπές τουριστικές δυνάμεις περί της ανάγκης ενίσχυσης δημόσιων υποδομών, βελτίωσης καθαριότητας, μέσων μαζικής μεταφοράς για την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της τουριστικής εμπειρίας στην πόλη εν όψει και του 2026, «καθώς ήδη υπάρχουν σημάδια ενδιαφέροντος για την Αθήνα με τις νέες πτήσεις που ανακοινώθηκαν», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού.
Ο πλέον κρίσιμος μήνας της θερινής σεζόν μαζί με τον Αύγουστο, ο Ιούλιος, κατέγραψε φέτος -και παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα των τουριστικών φορέων στους προορισμούς ανά την Ελλάδα ότι το καλοκαίρι του 2025 ήταν χαμηλότερο σε επιδόσεις έναντι των αρχικών προσδοκιών- ιστορικό υψηλό, με εντυπωσιακό διψήφιο ποσοστό αύξησης σε επίπεδο εσόδων, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 4,5 δισ. ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων, από το επίσης ιστορικό υψηλό των 3,93 δισ. του Ιουλίου του 2024.
Οι υψηλές επιδόσεις στην καρδιά του καλοκαιριού οδήγησαν τελικά σε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό, αυτό των 12,2 δισ. ευρώ συνολικών εισπράξεων για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2025, από τα 10,83 δισ. του περσινού επταμήνου. Επιπλέον, από τα επίσημα νούμερα και την ψαλίδα μεταξύ αφίξεων-εισπράξεων προκύπτει και η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι φέτος. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς φέτος κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15%, ενώ σε επίπεδο επταμήνου, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%. Τα αναλυτικότερα στοιχεία ανά χώρα πρόκειται να ανακοινωθούν από την ΤτΕ την ερχόμενη Δευτέρα.
Οι θετικές επιδόσεις του καλοκαιριού φαίνεται, με βάση τα πρώτα νούμερα, ότι θα συνεχιστούν και μέσα στο φθινόπωρο, αφού η τάση του 2024, αυτή της επιμήκυνσης στο τέλος της θερινής περιόδου, διατηρείται και το 2025, πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπόψη μία ακόμη πρωτιά τον φετινό Οκτώβριο. Για πρώτη φορά φέτος, για τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου οι αεροπορικές έχουν προγραμματίσει πάνω από το όριο των 3 εκατομμυρίων προσφερόμενων θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις, στο +5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, αύξηση υψηλότερη σε μηνιαία βάση ακόμη και από το τετράμηνο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το μεγάλο ζητούμενο, να παγιωθεί δηλαδή η τάση των υψηλότερων επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού στα άκρα της σεζόν, κατά τους λεγόμενους δηλαδή «shoulder months», τους μήνες δηλαδή εκτός της κύριας θερινής τουριστικής περιόδου.
Θετική ζήτησηΣημειωτέον ότι και τα μέχρι σήμερα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ήδη παραπέμπουν σε σημαντική αύξηση της κίνησης για το οκτάμηνο του 2025, με τη θετική ζήτηση να συνεχίζεται μέσα στο φθινόπωρο, όπως τουλάχιστον αυτή αποτυπώνεται στα συστήματα κρατήσεων των αεροπορικών εταιρειών. Κι αυτό, παρά το γεγονός, όπως τονίζουν επαναλαμβανόμενα οι φορείς του τουρισμού, των γενικότερων προκλήσεων της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά και της στενότητας στις τσέπες των Ευρωπαίων. Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 η επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού, αφίξεις - αναχωρήσεις) στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) κατέγραψε άνοδο κατά 4,6% στους 57,48 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 54,95 εκατομμυρίων επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.
Στη θετική ζήτηση που συνεχίζει αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τις επιδόσεις της εταιρείας, και ο πρόεδρος του ομίλου Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, με τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική μάλιστα να δίνει το στίγμα και για το επόμενο διάστημα έως το τέλος της χρονιάς: «Η εταιρεία αυξάνει κατά 9% τις διαθέσιμες θέσεις του δικτύου της το δ’ τρίμηνο φέτος έναντι της αύξησης του 3% στο γ’ τρίμηνο της υψηλής εποχικότητας. Προχωράμε σε μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, κάτι που συμβαίνει σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέπουμε σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν και θετική ζήτηση παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως φάνηκε και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων στις αρχές του καλοκαιριού στις συνδέσεις με Ισραήλ και άλλες γειτονικές αγορές. Η θετική ζήτηση αφορά και το ελληνικό κοινό που έχει επιστρέψει και πλέον ταξιδεύει σαφώς περισσότερο».
«Δίνουμε κίνητρα και στηρίζουμε τις αεροπορικές ώστε να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θερινές συνδέσεις και τον χειμώνα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, υπάρχει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι και στο πλαίσιο αυτό έρχεται και η πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης για το σύνολο του 2025 σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό», δήλωσε επίσης στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας προ ημερών ο διευθύνων σύμβουλός του, Γιάννης Παράσχης, πρόεδρος επίσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας συνεχίζει σταθερά την πορεία ανόδου των τελευταίων ετών, που αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη άνοιξη του τουρισμού της Αθήνας, για την οποία, πάντως, έχουν φουντώσει οι φωνές και τα… καμπανάκια από ξενοδόχους και λοιπές τουριστικές δυνάμεις περί της ανάγκης ενίσχυσης δημόσιων υποδομών, βελτίωσης καθαριότητας, μέσων μαζικής μεταφοράς για την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της τουριστικής εμπειρίας στην πόλη εν όψει και του 2026, «καθώς ήδη υπάρχουν σημάδια ενδιαφέροντος για την Αθήνα με τις νέες πτήσεις που ανακοινώθηκαν», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού.
Τα νούμερα του ΟκτωβρίουΣε σχέση τώρα με τα νούμερα του Οκτωβρίου ανά την Ελλάδα, με το ιστορικό υψηλό πάνω από 3,06 εκατομμύρια προγραμματισμένες, προσφερόμενες θέσεις σε εισερχόμενες πτήσεις από τις αεροπορικές για πρώτη φορά φέτος, το φθινόπωρο του 2025 φαίνεται ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της σταδιακής επιμήκυνσης στο κλείσιμο της σεζόν. Ο φετινός Οκτώβριος είναι, τουλάχιστον, από πλευράς προγραμματισμού των αεροπορικών, καλύτερος από ποτέ, πολύ περισσότερο, δε, με την επιπλέον παράμετρο ότι το ποσοστό αύξησης του 5,3% είναι υψηλότερο ακόμη κι αν συγκριθεί με τους θερινούς μήνες. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο η αύξηση των προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων ήταν στο +3,5% σε σχέση με τον Ιούνιο πέρυσι με 4,46 εκατομμύρια προσφερόμενες θέσεις, τον Ιούλιο, στο +3,4% με 5,27 εκατομμύρια θέσεις, τον Αύγουστο στο +4,3% φτάνοντας στο peak των 5,37 εκατομμυρίων θέσεων και τον Σεπτέμβριο στο +4,4%, με πάνω από 4,54 εκατομμύρια προσφερόμενες θέσεις. Τώρα και με το δεδομένο ότι ο προγραμματισμός των θέσεων δεν σημαίνει απαραίτητα και… 100% πληρότητες στα αεροσκάφη, μένει να φανεί στην πράξη αν τελικά το ζητούμενο της επιμήκυνσης θα επιτευχθεί και φέτος κερδίζοντας πόντους σε σύγκριση με πέρυσι.
Αναλυτικότερα ως προς τα νούμερα, από το σύνολο των 3,06 εκατομμυρίων προγραμματισμένων θέσεων, πάνω από το 1/3 αφορά την Αθήνα, με 1,15 εκατομμύρια θέσεις και +4,7%, ενώ σημαντική αύξηση κατά 9,4% έχει και το Ηράκλειο, με τον προγραμματισμό να αγγίζει τις 482.000 θέσεις. Ακολουθεί η Ρόδος με λίγο πάνω από τις 333.000 θέσεις και οριακή μείωση κατά 1,3%, ενώ σε διψήφια νούμερα κινούνται Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, που συμπληρώνουν το τοπ 5. Συγκεκριμένα, η συμπρωτεύουσα έχει στον προγραμματισμό του Οκτωβρίου πάνω από 267.000 θέσεις, με άνοδο κατά 12,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Κέρκυρα σχεδόν 238.000 με +13,9%.
Από πλευράς εθνικοτήτων, οι περισσότερες πτήσεις έρχονται από Γερμανία, με περίπου 676.000 προσφερόμενες θέσεις και αύξηση κατά 3,4%, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με κοντά στις 584.000 προσφερόμενες θέσεις, αν και με μικρή μείωση σε σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο, γεγονός το οποίο, αν συνδυαστεί και με τα νούμερα της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτυπώνει πιθανότατα και τις πιέσεις στα εισοδήματα των Βρετανών. Τρίτη εθνικότητα μέσα στον Οκτώβριο είναι το Ισραήλ, αγγίζοντας τις 191.000 προσφερόμενες θέσεις, πάνω ακόμη και από την Ιταλία (186.000) και τη Γαλλία (185.000). Μάλιστα η αγορά του Ισραήλ έχει φέτος τον Οκτώβριο τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των ξένων αγορών, όσον αφορά τις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις, με ένα εντυπωσιακό +31% σε σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα