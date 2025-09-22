Νέο ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα στον τουρισμό - Με φόρα μπαίνει και ο Οκτώβριος

Αναλυτικότερα ως προς τα νούμερα, από το σύνολο των 3,06 εκατομμυρίων προγραμματισμένων θέσεων, πάνω από το 1/3 αφορά την Αθήνα, με 1,15 εκατομμύρια θέσεις και, ενώ σημαντική αύξηση κατάέχει και το Ηράκλειο, με τον προγραμματισμό να αγγίζει τις 482.000 θέσεις. Ακολουθεί η Ρόδος με λίγο πάνω από τις 333.000 θέσεις και οριακή μείωση κατά, ενώ σε διψήφια νούμερα κινούνται Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, που συμπληρώνουν το τοπ 5. Συγκεκριμένα, η συμπρωτεύουσα έχει στον προγραμματισμό του Οκτωβρίου πάνω από 267.000 θέσεις, με άνοδο κατάσε σχέση με πέρυσι, ενώ η Κέρκυρα σχεδόν 238.000 μεΑπό πλευράς εθνικοτήτων, οι περισσότερες πτήσεις έρχονται από Γερμανία, με περίπου 676.000 προσφερόμενες θέσεις και αύξηση κατά, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με κοντά στις 584.000 προσφερόμενες θέσεις, αν και με μικρή μείωση σε σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο, γεγονός το οποίο, αν συνδυαστεί και με τα νούμερα της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτυπώνει πιθανότατα και τις πιέσεις στα εισοδήματα των Βρετανών. Τρίτη εθνικότητα μέσα στον Οκτώβριο είναι το Ισραήλ, αγγίζοντας τις 191.000 προσφερόμενες θέσεις, πάνω ακόμη και από την Ιταλία (186.000) και τη Γαλλία (185.000). Μάλιστα η αγορά του Ισραήλ έχει φέτος τον Οκτώβριο τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των ξένων αγορών, όσον αφορά τις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις, με ένα εντυπωσιακόσε σύγκριση με τον περσινό Οκτώβριο.