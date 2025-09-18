ΕΟΔΥ: Σε μέτρια επίπεδα, αλλά με έντονα αυξητική τάση το ιϊκό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα

Καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.Η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.