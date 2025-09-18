ΕΟΔΥ: Σε μέτρια επίπεδα, αλλά με έντονα αυξητική τάση το ιϊκό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα
ΕΟΔΥ: Σε μέτρια επίπεδα, αλλά με έντονα αυξητική τάση το ιϊκό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα

Μειωμένη η θετικότητα για λοίμωξη Covid στην κοινότητα την περασμένη εβδομάδα - Δύο θάνατοι, καμία νέα διασωλήνωση

ΕΟΔΥ: Σε μέτρια επίπεδα, αλλά με έντονα αυξητική τάση το ιϊκό φορτίο κορωνοϊού στα αστικά λύματα
Μείωση παρουσιάζει την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου η θετικότητα για COVID-19 στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Έντονα αυξητική τάση παρουσιάζει το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια.

Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης.

Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 226 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 220.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ κινείται κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις.

Καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.


