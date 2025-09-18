Μυστήριο με Γεωργιανό που εμφανίστηκε με τραύμα από όπλο στο Κρατικό Νικαίας - Είπε πως τον πυροβόλησε οδηγός ΙΧ χωρίς αιτία

Ο οδηγός του ΙΧ τσακωνόταν με οδηγό μηχανής και ο ίδιος ήταν πεζός ανέφερε στους αστυνομικούς - Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό