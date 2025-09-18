Μυστήριο με Γεωργιανό που εμφανίστηκε με τραύμα από όπλο στο Κρατικό Νικαίας - Είπε πως τον πυροβόλησε οδηγός ΙΧ χωρίς αιτία
Ο οδηγός του ΙΧ τσακωνόταν με οδηγό μηχανής και ο ίδιος ήταν πεζός ανέφερε στους αστυνομικούς - Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μυστήριο καλύπτει την εμφάνιση ενός τραυματισμένου άνδρα στο Κρατικό Νικαίας ο οποίος ισχυρίστηκε πως, ενώ κινούνταν στον δρόμο πεζός, δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άγνωστο οδηγό αυτοκινήτου που εκείνη τη στιγμή τσακωνόταν με έναν οδηγό μηχανής.

Συγκεκριμένα, ο τραυματίας, ο οποίος είναι από τη Γεωργία, ανέφερε πως έτυχε να περνά από το σημείο που τσακώνονταν οι δύο οδηγοί και πως ο ένας εκ των δύο τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια, όπως είπε, ζήτησε βοήθεια από έναν ομοεθνή του ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Πάντως, από την έρευνα προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές οχημάτων.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

