Μυστήριο με Γεωργιανό που εμφανίστηκε με τραύμα από όπλο στο Κρατικό Νικαίας - Είπε πως τον πυροβόλησε οδηγός ΙΧ χωρίς αιτία
Μυστήριο με Γεωργιανό που εμφανίστηκε με τραύμα από όπλο στο Κρατικό Νικαίας - Είπε πως τον πυροβόλησε οδηγός ΙΧ χωρίς αιτία
Ο οδηγός του ΙΧ τσακωνόταν με οδηγό μηχανής και ο ίδιος ήταν πεζός ανέφερε στους αστυνομικούς - Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό
Μυστήριο καλύπτει την εμφάνιση ενός τραυματισμένου άνδρα στο Κρατικό Νικαίας ο οποίος ισχυρίστηκε πως, ενώ κινούνταν στον δρόμο πεζός, δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άγνωστο οδηγό αυτοκινήτου που εκείνη τη στιγμή τσακωνόταν με έναν οδηγό μηχανής.
Συγκεκριμένα, ο τραυματίας, ο οποίος είναι από τη Γεωργία, ανέφερε πως έτυχε να περνά από το σημείο που τσακώνονταν οι δύο οδηγοί και πως ο ένας εκ των δύο τον πυροβόλησε.
Στη συνέχεια, όπως είπε, ζήτησε βοήθεια από έναν ομοεθνή του ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Πάντως, από την έρευνα προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές οχημάτων.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
