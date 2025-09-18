Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - Βίντεο και φωτογραφίες



Το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας

Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 2013 όταν οήρθε σε διαπληκτισμό με μέλη της Χρυσής Αυγής σε καφετέρια του Κερατσινίου. Λίγο αργότερα, δέχτηκε επίθεση από ομάδα χρυσαυγιτών, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή. Στα τελευταία του λόγια, κατάφερε να κατονομάσει τον δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά.Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Με 69 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής, οι κατηγορίες περιλάμβαναν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονίας.Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, με τους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Ματθαιόπουλο, Παναγιώταρο και Γερμενή να καταδικάζονται για διεύθυνση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ 15 ακόμη συνεργοί του καταδικάστηκαν για συνέργεια.Παρά τη βαριά καταδίκη, πέντε χρόνια αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με το αιτιολογικό σοβαρών προβλημάτων υγείας