Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας επειδή οδηγούσε με το 5χρονο παιδί του αγκαλιά
Τον κατήγγειλε στην Αστυνομία η εν διαστάσει σύζυγος του
Στη σύλληψη ενός άνδρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) η Αστυνομία στο Αίγιο μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του το 5χρονο παιδί τους θέτοντάς σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του.
