Ραβασάκια από την AΑΔΕ - Φόρος κατ’ εκτίμηση σε όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση από το 2019 και μετά
Μαζικά ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ - Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στην ειδοποίηση, η Φορολογική Αρχή θα υπολογίσει τον οφειλόμενο φόρο βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της
Χιλιάδες ειδοποιητήρια σε φορολογουμένους που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2019 και μετά αποστέλλει η ΑΑΔΕ καθώς πλησιάζει η λήξη της περιόδου παραγραφής στο τέλος του 2025. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί στο σύστημα, καλούνται να καταθέσουν έστω και καθυστερημένα τις δηλώσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τους επιβληθεί φόρος βάσει εκτίμησης.
Τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται αναφέρουν με σαφήνεια τα φορολογικά έτη για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την πληρωμή των αναλογούντων φόρων και των σχετικών προστίμων.
Σύμφωνα με τις οδηγίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στην ειδοποίηση, η Φορολογική Αρχή θα υπολογίσει τον οφειλόμενο φόρο βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.
Οι φορολογούμενοι που εντοπίστηκαν, ταυτοποιήθηκαν μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων δεδομένων από εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα, ασφαλιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ κ.ά., τις οποίες πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ.
Με βάση τα στοιχεία, υπολογίστηκε κατ’ εκτίμηση ο φόρος, λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.
Δεν πρόκειται μόνο για τον φόρο εισοδήματος. Ανάλογα με το έτος μη υποβολής της δήλωσης, επιβάλλονται επίσης η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης καθώς και προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης πληρωμής.
Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά παράβαση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή όταν το ποσό είναι μικρότερο από 100 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
