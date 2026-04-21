Τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ
Τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ
Ο 58χρονος τραυματίστηκε στον Ζαρό όταν εγκλωβίστηκε σε στύλους ενώ χειριζόταν το τρακτέρ του - Ο 85χρονος στον Σοκαρά καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Δύο τραγικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες συγκλονίζουν την περιοχή της Μεσαράς στην Κρήτη. Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα που σημειώθηκαν με τρακτέρ.
Ένας 58χρονος άνδρας με καταγωγή από τον Ζαρό, τραυματίστηκε σοβαρά όταν, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού, εγκλωβίστηκε σε στύλους ενώ χειριζόταν το τρακτέρ του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Την ίδια περίπου ώρα, ένας 85χρονος στον Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί με το γεωργικό όχημα σε στάβλο για εργασίες, ωστόσο κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το μηχάνημα -το οποίο φέρεται να ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση- κύλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ένας 58χρονος άνδρας με καταγωγή από τον Ζαρό, τραυματίστηκε σοβαρά όταν, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού, εγκλωβίστηκε σε στύλους ενώ χειριζόταν το τρακτέρ του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Την ίδια περίπου ώρα, ένας 85χρονος στον Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί με το γεωργικό όχημα σε στάβλο για εργασίες, ωστόσο κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το μηχάνημα -το οποίο φέρεται να ήταν σταθμευμένο σε δρόμο με κλίση- κύλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
