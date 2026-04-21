Αλμυρός: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος, τον αναζητούσε ο αδελφός του
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στον Βόλο μετά τον εντοπισμό ενός 52χρονου που βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του.
Ο 52χρονος εντοπίστηκε από τον αδερφό του. Ο τελευταίος τον καλούσε στο τηλέφωνο χωρίς αποτέλεσμα και αποφάσισε να τον ψάξει στον σπίτι του. Έτσι έφθασε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.
Η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για εγκληματική ενέργεια.
Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.
