«Δεν με νοιάζει για το παιδί μου, το κορίτσι σκέφτομαι», λέει η μητέρα του Σουδανού που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων

«Δεν με νοιάζει για το παιδί μου, το κορίτσι σκέφτομαι τώρα...», λέει κλαίγοντας η μητέρα του Σουδανού που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18/4).
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα (21/4) στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Το 'Χουμε!» η μητέρα του Σουδανού τόνισε ξεσπώντας σε λυγμούς πως όταν έμαθε για το ατύχημα, σκεφτόταν τους γονείς και την οικογένεια της 16χρονης.
Σε ερώτηση για το πότε έμαθε ότι ο γιος της χτύπησε με το μηχανάκι μια κοπέλα, είπε: «δεν ξέρω ακριβώς η Αστυνομία ήρθε και χτύπησε την πόρτα και με ρώτησε το παιδί σου που είναι; Εγώ ρώτησα τι έγινε; Μου απάντησαν έγινε κάποιο ατύχημα...αλλά το παιδί μου δεν έχει ούτε μηχανή ούτε αυτοκίνητο, και εγώ νόμιζα πως περπατούσε στον δρόμο και τον χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Ο άλλος μου γιος πήρε έναν φίλο του τηλέφωνο και του είπε "ο Π@@@ πως θέλει να φύγει να πάει στο αστυνομικό τμήμα"».
Για το κορίτσι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο επεσήμανε: «έχω αρρωστήσει με αυτό που είδα... σαν να ήταν το δικό μου παιδί. Είμαι και εγώ μητέρα, έχω παιδιά... καταλαβαίνω πως αισθάνεται αυτή η οικογένεια. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Το ξέρω πως μια συγγνώμη δε φτάνει, δεν είναι αρκετή. Αλλά τι να κάνω... προσεύχομαι».
Δείτε βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου:
Σε ερώτηση αν θέλει να πει κάτι στο παιδί της αυτή τη στιγμή, είπε: «Θέλω πρώτα να τον ρωτήσω αν το έκανε αυτός, θέλω να το ακούσω από εκείνον». Σύμφωνα με την ίδια ο γιος της «είναι πολύ στεναχωρημένος, είναι καλόκαρδος», ενώ δήλωσε πως «τις τελευταίες ημέρες δεν με ακούει καθόλου».
Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για το ενδεχόμενο ο γιος της να μπει φυλακή, εκείνη απάντησε: «εγώ τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το κορίτσι... να γίνει καλά».
Σε ερώτηση για το παρελθόν του παιδιού της και για ποιο λόγο είχε συλληφθεί από την Αστυνομία, είπε: «δεν έχει κάνει τίποτα ο Π@@@@@... μαζί με άλλα παιδιά, μεγαλύτερα έκανε παρέα, αυτό μόνο». Αρνήθηκε ότι ο γιος της έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά στο παρελθόν. Η μητέρα παραδέχτηκε ότι η Αστυνομία είχε έρθει και πάλι στο σπίτι της χωρίς να ξέρει τον λόγο, «δεν μου είπαν τίποτα... Ήρθαν».
Η ίδια δήλωσε πως εργάζεται ως καθαρίστρια. «Ήρθα όταν ήμουν 22 ετών και δουλεύω ως καθαρίστρια. Έχω τρία παίδια και τα μεγαλώνω μόνη μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα