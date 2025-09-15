Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας ως τη δίκη που ορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.





Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.