Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας ως τη δίκη που ορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου
Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα συνελήφθη για επεισόδιο με αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας
Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου πήρε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, με την απολογία του για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί και τους αστυνομικούς.
Μετά την απολογία του, ο 20χρονος έμεινε ελεύθερος και θα παραμείνει έτσι ως τη δίκη.
Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.
Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο 401.
