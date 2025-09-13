Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Κηφισιά: Κάηκαν πλαστικά - Δείτε βίντεο

Υπό έλεγχο τέθηκε, γύρω στις 19:30, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αποθήκη της βιομηχανίας «Παλαμήδης Ανοξείδωτα», στην περιοχή Καλυφτάκη της Κηφισιάς.Η άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εστία.​Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, η τροχαία έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία στο σημείο.