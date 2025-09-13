Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Κηφισιά: Κάηκαν πλαστικά - Δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε, γύρω στις 19:30, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αποθήκη της βιομηχανίας «Παλαμήδης Ανοξείδωτα», στην περιοχή Καλυφτάκη της Κηφισιάς.
Η άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εστία.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, η τροχαία έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία στο σημείο.
