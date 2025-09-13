Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Κηφισιά: Κάηκαν πλαστικά - Δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην Κηφισιά: Κάηκαν πλαστικά - Δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες

Υπό έλεγχο τέθηκε, γύρω στις 19:30, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αποθήκη της βιομηχανίας «Παλαμήδης Ανοξείδωτα», στην περιοχή Καλυφτάκη της Κηφισιάς.

Η άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εστία.

​Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, η τροχαία έχει αποκαταστήσει την κυκλοφορία στο σημείο.


