Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Γαύδο
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ
Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γαύδου ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 19,4 χιλιόμετρα.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ.
