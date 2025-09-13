Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Γαύδο
Σεισμός τώρα Κρήτη

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Γαύδο

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου,  το επίκεντρο ήταν 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Γαύδου ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 19,4 χιλιόμετρα. 

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ.

