Ενισχυμένοι οι έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα

Οι κυρώσεις

Οι «καμπάνες» που προβλέπεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ιδιαιτέρως αυστηρές.Συγκεκριμένα για μικρές παραβάσεις το πρόστιμο ξεκινά από τα 1.000 και φτάνει έως 5.000 ευρώ, για μεσαίες και σοβαρές από 5.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ για επικίνδυνα προϊόντα τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 60.000 ευρώ, συνοδευόμενα από κατασχέσεις και καταστροφή φορτίων.Όπως προκύπτει από στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ, μόνο το 2025 έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 202.000 ευρώ.Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το 2023 το 96,3% των δειγμάτων βρέθηκε εντός των νομίμων ορίων και περίπου το 2% χαρακτηρίστηκε μη συμμορφούμενο, η Ελλάδα για το 2024 καταγράφει ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό μη συμμόρφωσης (3,24%).Τέλος, η χώρα μας πραγματοποιεί σε αναλογία με τον πληθυσμό περισσότερους ελέγχους από τον μέσο όρο της ΕΕ, στοιχείο που αναδεικνύει τον αυξημένο βαθμό εποπτείας και την έμφαση που δίνεται στην προστασία του καταναλωτή.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ