Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ: Μεγάλη ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή

Στις 02:00 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής
Αγωγός νερού έσπασε στο ΠΑΓΝΗ με αποτέλεσμα τα νερά να πέσουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς ο οποίος και τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.
Στις 02:00 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.
Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.
Ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.
Όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε και εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων.
