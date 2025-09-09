Έσπασε αγωγός νερού στο ΠΑΓΝΗ: Μεγάλη ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή
Στις 02:00 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής

Αγωγός νερού έσπασε στο ΠΑΓΝΗ με αποτέλεσμα τα νερά να πέσουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς ο οποίος και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι.

Στις 02:00 τα ξημερώματα σπάει ο αγωγός και έπεσε τεράστια ποσότητα νερού πάνω στο κρεβάτι όπου κοιμόταν ο ασθενής.

Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος.

Ο ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε και εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων.

