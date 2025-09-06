Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις
Οι τρεις εντοπίστηκαν στη διάρκεια προληπτικών ελέγχων
Τρία άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου - τα οποία κατευθύνονταν στη συγκέντρωση των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος.
Οι τρεις εντοπίστηκαν στη διάρκεια προληπτικών ελέγχων: ο ένας εκ των συλληφθέντων φορούσε μάσκα, ο δεύτερος είχε μάσκα και γάντια, ενώ ο τρίτος συλληφθείς είχε και σφυρί που προέρχεται από λεωφορείο και χρησιμοποιείται για τη θραύση παραθύρων σε περίπτωση κινδύνου.
Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και γκαζάκια μέσα σε ένα σακίδιο..
