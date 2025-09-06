Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σύνταγμα Συλλήψεις Συγκέντρωση

Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις

Οι τρεις εντοπίστηκαν στη διάρκεια προληπτικών  ελέγχων

Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τρία άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου - τα οποία κατευθύνονταν στη συγκέντρωση των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος.

Οι τρεις εντοπίστηκαν στη διάρκεια προληπτικών ελέγχων: ο ένας εκ των συλληφθέντων φορούσε μάσκα, ο δεύτερος είχε μάσκα και γάντια, ενώ ο τρίτος συλληφθείς είχε και σφυρί που προέρχεται από λεωφορείο και χρησιμοποιείται για τη θραύση παραθύρων σε περίπτωση κινδύνου.

Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και γκαζάκια μέσα σε ένα σακίδιο..

Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις
Με γκαζάκια και σφυρί από λεωφορείο πήγαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα - Τρεις συλλήψεις


Ειδήσεις σήμερα:

Ειδήσεις σήμερα:Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα

Ανάλυση CNN: Πού το πάει η Κίνα; Ο Σι βάζει το δίλημμα «πόλεμος ή ειρήνη», αλλά η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος προκαλεί ευθέως τη Δύση και τις ΗΠΑ

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης