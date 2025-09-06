Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη
Κλειστός παραμένει από τις 16:00 ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα
Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.
Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 16:00 ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
