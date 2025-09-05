«Θύμωσε που δεν είχα χρήματα, με χτύπησε», λέει η 79χρονη Σουηδέζα που κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα ο 30χρονος στην Ξάνθη
«Θύμωσε που δεν είχα χρήματα, με χτύπησε», λέει η 79χρονη Σουηδέζα που κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα ο 30χρονος στην Ξάνθη
«Ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά», δήλωσε ο πατέρας του δράστη - Πώς κατάφερε να διαφύγει η 79χρονη
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση της 79χρονης Σουηδέζας, η οποία έπεσε θύμα αρπαγής και άγριου ξυλοδαρμού από έναν 30χρονο που την κρατούσε για σχεδόν δύο μήνες αιχμάλωτη μέσα στο διαμέρισμά του στην Ξάνθη.
Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο πατέρας του δράστη είπε πως ο 30χρονος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα εδώ και περίπου ένα έτος και βρισκόταν για δουλειά στη Σουηδία πριν δύο χρόνια.
«Δούλευε στη Σουηδία, δεν έχουμε επαφές. Κάνα χρόνο και ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε, ήταν εξωτερικό, στη Σουηδία. Πριν δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία και έχει κάνα χρόνο που γύρισε στην Ελλάδα»
- Φίλους είχε, παρέες;
«Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήρθε μόνη της. Την ήξερε»
- Η μητέρα του την είχε δει τη Σουηδέζα;
«Μάλλον την είδε»
Η 79χρονη έζησε έναν εφιάλτη στα χέρια του 30χρονου, ο οποίος την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά. Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφερε πως τα κίνητρα του δράστη ήταν οικονομικά και πως την κάλεσε στο σπίτι του προκειμένου να της πάρει χρήματα. Ωστόσο, όταν ο 30χρονος κατάλαβε ότι δεν είχε τα χρήματα που εκείνος περίμενε, γέμισε οργή.
«Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε, μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή έχω κακοποιηθεί… Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια», είπε.
«Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο, να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονές μου. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112», συνέχισε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η περιπέτεια του θύματος ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου, όταν έφτασε στην Ελλάδα. Όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, ο 30χρονος τη μετέφερε στο σπίτι του στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε παράνομα για 47 ημέρες, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς να της επιτρέπει να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της, ενώ παράλληλα τη χτυπούσε για να της αποσπά χρήματα.
Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, όταν οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν από τις αντίστοιχες στη Σουηδία για καταγγελία σχετικά με την αρπαγή και παράνομη κατακράτηση της 79χρονης στην Ξάνθη.
Η γυναίκα είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στη Σουηδία και να του αποκαλύψει ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή της και κακοποιούνταν από τον 30χρονο, δίνοντας μάλιστα τα στοιχεία του και τη διεύθυνση του διαμερίσματος που είχε μετατραπεί σε κολαστήριο.
Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση της Αστυνομίας. Με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του 30χρονου, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας. Ο δράστης, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, προέβαλε σθεναρή αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς με μπουνιές και κλωτσιές, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Ξάνθης.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, μια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 1,1 γραμμαρίου και μια δερμάτινη θήκη με υπολείμματα ναρκωτικών.
Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.
«Θύμωσε πολύ επειδή δεν είχα χρήματα»
Έμεινε αιχμάλωτη για 47 ημέρες
