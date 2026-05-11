Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες: Δείτε τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Ζωή και Τσίπρας



Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ.





Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση/διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain





Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.



Συνολικές καταθέσεις διαθέτει 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.



Τέλος, δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.







Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει μια σχετικά σταθερή εικόνα ως προς τα εισοδήματα, τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία του ίδιου και της συζύγου του.



Σύμφωνα με τη δήλωση, τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ.



Οι τραπεζικές καταθέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Σε άλλους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank καταγράφονται μικρότερα ποσά, από λίγα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.



Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες . Παράλληλα, διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου.



Στα αναλυτικά στοιχεία της δήλωσης αναφέρεται ότι μέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς, ενώ για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.



Ως προς τα οχήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.



Στη δήλωση εμφανίζεται επίσης ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο – όπως επισημαίνεται – βρίσκεται σε αδράνεια.



Σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.





Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ. Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.



Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.



Ο ΓΓ του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης. Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.





Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τα εισοδήματα έτους για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέρχονται σε 79.465 ευρώ με τα 42,5 χιλ ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25 χιλ ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε. , συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.





Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε εισόδημα 30.082,48 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, 230 ευρώ από ακίνητα, 2.352 ευρώ που εξαιρούνται φόρου, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια, και 2,03 ευρώ από τόκους και μερίσματα.



Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ λογαριασμούς σε τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Optima Bank), με το μεγαλύτερο μέρος σε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (18.825,73 ευρώ).



Διαθέτει τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς, που τα απέκτησε σε προηγούμενες χρήσεις με γονική παροχή: ένα διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πέτρα Πιερίας (ψιλή κυριότητα 33,33%), δύο οικόπεδα στην Πέτρα (πλήρης κυριότητα 100% και 25% αντίστοιχα) και ένα διαμέρισμα 145 τ.μ. στο Κιλκίς (50%). Διατηρεί επίσης ένα επιβατικό ΙΧ του 2006 και ένα στεγαστικό δάνειο 163.000 ευρώ στη Eurobank (2006, υπόλοιπο 99.213,45 ευρώ, λήξη 2032).



Μέσα στο 2024 ο κ. Νατσιός μεταβίβασε ως γονική παροχή ένα διαμέρισμα 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς, διατηρώντας ωστόσο το στεγαστικό δάνειο που το βαρύνει. Παράλληλα, απέκτησε δύο αυτοκίνητα: ένα καινούριο 1.490 κ.εκ. αντί 27.000 ευρώ (12.000 από ίδια κεφάλαια και 15.000 από δάνειο) και ένα μεταχειρισμένο 1.796 κ.εκ. αντί 100 ευρώ. Για την αγορά του πρώτου έλαβε καταναλωτικό δάνειο 14.960 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2024 (υπόλοιπο 14.599,22 ευρώ, λήξη 2027).





Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Στο πόθεν έσχες 2025 (χρήση 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα ύψους 101.017 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ.



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκότοπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδική 7,9 στρεμμάτων εισπράττοντας για το 32% που κατείχε 24.000 ευρώ.



Η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, εμφανίζει εισοδήματα περίπου 29.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ εκ των οποίων τα 415.000 ευρώ στην Deutsche Bank.





Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.



Ο κ. Τσίπρας διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ). Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72 χιλ ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18 χιλ. ευρώ. Η σύζυγος του Μπέτυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155 χιλ ευρώ.





Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο πόθεν έσχες 2025 (χρήση 2024) εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην αλλοδαπή.



Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.



Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.



Τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.



Ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μπακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Πρόκειται για το διαμέρισμα 4ου ορόφου και 246 τ.μ. στο Κολωνάκι για το οποίο καταβλήθηκε 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.



