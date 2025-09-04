Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Συνελήφθη στο Νέο Φάληρο 46χρονος καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα – Έκλεβε GPS από πολυτελή σκάφη
Ο κατηγορούμενος εμπλέκεται σε οργάνωση που αποκόμισε κέρδη χιλιάδων ευρώ
Συνελήφθη στο Νέο Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ ένας 46χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις γαλλικές αρχές.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή τού κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές συσκευών GPS και βυθόμετρων από πολυτελή σκάφη στα δυτικά και βόρεια παράλια της Γαλλίας, αποκομίζοντας συνολικό οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Οι έρευνες ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και οδήγησαν στη σύλληψη μελών της εγκληματικής οργάνωσης στη Γαλλία, ενώ η εμπλοκή του 46χρονου προέκυψε μετά από προανακριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας στη χώρα μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
