Σέβη Βολουδάκη: Η ανάρτησή της για τη Γιορτή της Μητέρας
«Μητέρα δεν είναι μόνο εκείνη που σε κρατά πρώτη φορά στην αγκαλιά της», αναφέρει μεταξύ άλλων η υφυπουργός Μετανάστευσης
Ανάρτηση για την Γιορτή της Μητέρας έκανε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο τρυφερό της μήνυμα το οποίο συνοδεύει με οικογενειακές φωτογραφίες και βίντεο αναφέρει: «Σήμερα γιορτάζει η μητέρα που κρατά όρθια ολόκληρη την κοινωνία, συχνά αθόρυβα, συχνά κουρασμένη, σχεδόν πάντα χωρίς να ζητά τίποτα για τον εαυτό της.
Η μητέρα που δουλεύει, που αγωνιά, που αγωνίζεται, που παλεύει να τα προλάβει όλα.
Μητέρα δεν είναι μόνο εκείνη που σε κρατά πρώτη φορά στην αγκαλιά της.
Είναι εκείνη που συνεχίζει να σε κρατά, ακόμα κι όταν μεγαλώσεις.
Στις ήσυχες αγωνίες, στα ξενύχτια, στα «πρόσεχε», στα μικρά καθημερινά θαύματα που κανείς δεν βλέπει.
Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και ιδιαίτερα σε εκείνες που συνεχίζουν να χαμογελούν, να παλεύουν, να μένουν όρθιες, στήριγμα ακλόνητο για τα παιδιά τους. ενώ είναι εξαντλημένες, στις πιο σιωπηλές ηρωίδες της ζωής.
Στις βιολογικές, στις ανάδοχες, στις θετές, στις γιαγιάδες που έγιναν μητέρες ξανά, αγαπώντας διπλά τα εγγόνια τους.
Στις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά με δύναμη, τρυφερότητα και καρδιά.
Από όλα όσα είμαι στη ζωή μου, τίποτα δεν με καθορίζει περισσότερο από το να είμαι μαμά.
Τα παιδιά μου με έμαθαν να γίνομαι πιο δυνατή και πιο τρυφερή μαζί.
Να αντέχω περισσότερο. Να φοβάμαι περισσότερο. Να αγαπώ χωρίς όρια. Να στέκομαι όρθια.
Και κάθε μέρα, μέσα στη βιασύνη, στις υποχρεώσεις και στους δύσκολους ρυθμούς, είναι εκεί».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
