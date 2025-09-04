Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου – Ισραήλ
Η έρευνα αφορά σε ενδεχόμενα πιθανά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο αξίας 1,9 δισ. ευρώ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ – Ο ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο για τη σύνδεση ευρωπαϊκού δικτύου με την Κύπρο
Έρευνες για τυχόν ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο κατασκευής υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το Reuters.
Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρινίζοντας ότι «δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της».
Ο ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector (GSI) για να συνδέσει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης με αυτά της Κύπρου και με μελλοντικό στόχο να επεκταθεί στο Ισραήλ.
Το έργο έχει υποστεί πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και την βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επανέλαβε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε ανασταλεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.
Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άνοιξε έρευνα για «ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα».
Στην Ελλάδα, ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει προβεί σε σχόλιο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει όχληση.
Ο Πιότρ Σεραφίν, Επίτροπος ΕΕ για τα δημοσιονομικά και την καταπολέμηση της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας ότι δεν είναι ενήμερος για ανησυχίες από το γραφείο του σχετικά με το έργο.
Σύμφωνα με τους προωθητές του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όταν ολοκληρωθεί, η σύνδεση θα είναι «το μεγαλύτερο καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο», μήκους 1.240 χιλιομέτρων και το βαθύτερο καλώδιο στον κόσμο, φτάνοντας τα 3.000 μέτρα.
Τι λένε Αθήνα και Λευκωσία
