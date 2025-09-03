Προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ - Τι ισχύει για τις ενστάσεις
Προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ - Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Αναρτήθηκαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2025, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2025-2026, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ, θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστούν, πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 50 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

