Φωτιά σε υπόγειο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκάλεσε ζημιές 10.000 ευρώ
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο του τμήματος Οικονομικών - Κάηκαν καλώδια και σέρβερ
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε σήμερα, Τετάρτη, τα ξημερώματα φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με το magnesianews.gr, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, κάηκαν καλώδια και ένας σέρβερ με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για ζημιές ύψους περίπου 10.000 ευρώ.
Τη φωτιά έσβησαν μετά από περίπου 3 ώρες οι 11 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή με 4 οχήματα καταφέρνοντας να διασώσουν περιουσία 100.000 ευρώ.
Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διεξάγει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.
