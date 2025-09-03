Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες – Οι προτεραιότητες των Ελλήνων

Κοινή χρηματοδότηση για κοινά έργα

Έμφαση στη διαφάνεια

Η συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ επηρεάζει τη ζωή των πολιτών

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία»

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης και στις επενδύσεις. Ειδικότερα, σχεδόν 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα από κοινού από την ΕΕ, και όχι από τα επιμέρους κράτη μέλη (78%).Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 82%.Εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δαπανών της ΕΕ ζητά το 91% των πολιτών. Το ποσοστό φτάνει στην Ελλάδα στο 96%.Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (72%) δηλώνουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, με τους μισούς από αυτούς να θεωρούν τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», το 31% «ούτε ιδιαίτερα θετικό ούτε ιδιαίτερα αρνητικό» και το 18% «αρνητικό». Στην Ελλάδα, το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή με, 34% αυτών να θεωρεί τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», 38% «ούτε θετικό ούτε αρνητικό» και 28% «αρνητικό».Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, το 73% των Ευρωπαίων πολιτών (66% στην Ελλάδα) δηλώνει ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ για τους εξής λόγους: η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%), βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (36%) και συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη (29%). Την προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας προτάσσει το 45% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (34%) και το γεγονός ότι η ΕΕ δίνει στον ελληνικό λαό δυνατότερη φωνή στον κόσμο (34%) βρίσκονται στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα.«Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα» σχολίασε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, σημειώνοντας ότι οι προτεραιότητες και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα πρέπει να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί επιτυχώς τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.«Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία. Προσβλέπουν στην ΕΕ για σταθερότητα και περιμένουν μια δυνατή και ενιαία Ευρωπαϊκή φωνή στον σημερινό αβέβαιο κόσμο. Οι προτεραιότητες μας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει, επομένως, να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί με επιτυχία τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να στηρίξουμε τα λόγια μας με πράξεις, να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες», τόνισε η Μέτσολα.