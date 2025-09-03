Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες – Οι προτεραιότητες των Ελλήνων
Κορυφαία ζητήματα παραμένουν η οικονομία και ο πληθωρισμός - Οι Ευρωπαίοι θέτουν ως υπ’ αριθμόν 1 στόχο την άμυνα και την ασφάλεια – Την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία προκρίνουν οι Έλληνες
Τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών από την Ευρώπη εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποτυπώνει η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (3.9.2025). Οι Ευρωπαίοι καλούν την ΕΕ να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια. Ωστόσο για τους Έλληνες, η προτεραιότητα είναι η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και η βιομηχανία.
Ειδικότερα, το 68% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας. Το ποσοστό στην Ελλάδα είναι ακόμα ψηλότερο και αγγίζει το 77%.
Την ίδια ώρα, οι 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ – στο 92% ανέρχεται το ποσοστό για την Ελλάδα – ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το 77% πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις, με το ποσοστό στην Ελλάδα να αγγίζει το 81%.
Η έρευνα έγινε την περίοδο 5-29 Μαΐου 2025 και στα 27 κράτη μέλη από την εταιρεία ερευνών Verian με συνεντεύξεις που διεξήχθησαν κυρίως δια ζώσης.
Τα στοιχεία δείχνουν και την ανησυχία των Ευρωπαίων για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, με τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηρίζουν κατά 37% ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια και σε ποσοστό 32% στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία.
Αντίθετα, στην Ελλάδα, το 38% των ερωτηθέντων προκρίνουν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία, ενώ στη δεύτερη θέση με 32% βρίσκεται η άμυνα και η ασφάλεια.
Την ίδια ώρα, οι πολίτες αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει έμφαση στον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).
Στην Ελλάδα, την πρώτη θέση μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%).
Η οικονομία παραμένει το μείζον ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους όπως είχε αναδειχθεί και η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.
Ανταγωνιστικότητα, οικονομία και βιομηχανία προκρίνουν οι Έλληνες
Κοινή χρηματοδότηση για κοινά έργα
Οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης και στις επενδύσεις. Ειδικότερα, σχεδόν 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα από κοινού από την ΕΕ, και όχι από τα επιμέρους κράτη μέλη (78%).
Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 82%.
Έμφαση στη διαφάνεια
Εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δαπανών της ΕΕ ζητά το 91% των πολιτών. Το ποσοστό φτάνει στην Ελλάδα στο 96%.
Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ επηρεάζει τη ζωή των πολιτών
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (72%) δηλώνουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, με τους μισούς από αυτούς να θεωρούν τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», το 31% «ούτε ιδιαίτερα θετικό ούτε ιδιαίτερα αρνητικό» και το 18% «αρνητικό». Στην Ελλάδα, το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή με, 34% αυτών να θεωρεί τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», 38% «ούτε θετικό ούτε αρνητικό» και 28% «αρνητικό».
Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, το 73% των Ευρωπαίων πολιτών (66% στην Ελλάδα) δηλώνει ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ για τους εξής λόγους: η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%), βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (36%) και συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη (29%). Την προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας προτάσσει το 45% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα.
Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (34%) και το γεγονός ότι η ΕΕ δίνει στον ελληνικό λαό δυνατότερη φωνή στον κόσμο (34%) βρίσκονται στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα.
«Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία»
«Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα» σχολίασε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, σημειώνοντας ότι οι προτεραιότητες και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα πρέπει να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί επιτυχώς τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.
«Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία. Προσβλέπουν στην ΕΕ για σταθερότητα και περιμένουν μια δυνατή και ενιαία Ευρωπαϊκή φωνή στον σημερινό αβέβαιο κόσμο. Οι προτεραιότητες μας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει, επομένως, να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί με επιτυχία τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να στηρίξουμε τα λόγια μας με πράξεις, να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες», τόνισε η Μέτσολα.
A stronger, safer, more united Europe.— Roberta Metsola (@EP_President) September 3, 2025
That is what Europeans want, according to the Eurobarometer published today.
They want more action on Europe's security & competitiveness.
They want a Europe that keeps transforming lives.
That is what @Europarl_EN will keep delivering. pic.twitter.com/aq8hFx8eNR
